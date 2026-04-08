أكد نادي غلطة سراي إحراز تقدم إيجابي في تعافي أوسيمين من الإصابة

أصدر نادي غلطة سراي بياناً إيجابياً بشأن إصابة مهاجمه الموهوب فيكتور أوسيمين.

خضع أوسيمين لعملية جراحية الشهر الماضي بعد إصابته في ذراعه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

أمضى اللاعب النيجيري الدولي الأسبوع الماضي يتدرب في صالة الألعاب الرياضية.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً العمل على أرض الملعب مع أخصائي العلاج الطبيعي التابع للنادي يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكره النادي.

"يقوم فيكتور أوسيمين بتدريبات الجري على أرض الملعب مع أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به، بينما بدأ غابرييل سارا التدريب مع الفريق". وجاء في بيان بشأن حساب النادي Xunt.

من المتوقع أن يعود مهاجم ليل السابق إلى التدريبات في 20 أبريل.

سيضعه ذلك في المنافسة على المشاركة في ديربي الإنتركونتيننتال ضد فنربخشة بعد سبعة أيام.

بقلم أديبوي أموسو



