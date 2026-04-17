    غلطة سراي يستعيد نشاطه بعودة أوسيمين - بوروك

    يقول أوكان بوروك إن عودة فيكتور أوسيمين إلى التدريبات قد وفرت دفعة كبيرة لفريق غلطة سراي قبل مواجهته مع فريق جينشلربيرليجي في الدوري التركي الممتاز.

    عاد أوسيمين إلى التدريبات يوم الثلاثاء بعد تعافيه من إصابة في الذراع تعرض لها في مباراة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي ضد ليفربول.

    أجبرت الإصابة اللاعب النيجيري الدولي على الغياب عن آخر ثلاث مباريات لفريق غلطة سراي في جميع المسابقات.

    تقلصت فارقة غلطة سراي في صدارة الترتيب إلى نقطتين فقط في غياب أوسيمين.

    أكد بوروك على الأثر الإيجابي لعودة المهاجم على الفريق.

    ونقل موقع "بوروك" عن المتحدث قوله: "تدرب أوسيمين مع الفريق لجزء كبير من يوم أمس. إنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة وأنهى الحصة التدريبية بسهولة". سبوركس.

    "عودة كل لاعب ترفع معنويات الفريق، وأوسيمين هو أحد المحركات الأساسية. وجوده في التدريبات كان له تأثير إيجابي على الجميع."

    سجل أوسيمين 19 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

