غلطة سراي وفنربخشة يدخلان السباق على أروكودار

دخل كل من غلطة سراي وفنربخشة في سباق التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون واندررز، تولو أروكوداري. Completesports.com التقارير.

بحسب خبير الانتقالات، أكرم كونور، فإن عملاق إسطنبول يدرس صفقة إعارة للاعب أروكوداري.

كتب كونور على موقع X: "يراقب فنربخشة مهاجم وولفرهامبتون تولو أروكوداري. كما أبدى غلطة سراي اهتماماً باللاعب. ويبدو أن صفقة الإعارة أكثر واقعية بالنسبة للأندية التركية".

وبحسب التقارير، فإن نادي بشكتاش التركي مهتم أيضاً باللاعب الدولي النيجيري.

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى فريق وولفرهامبتون قادماً من فريق جينك البلجيكي المحترف في الصيف الماضي.

قد ينتقل المهاجم مرة أخرى، حيث من المتوقع أن يهبط فريق أولد غولد من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم.

سجل أروكوداري ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 32 مباراة في الموسم الحالي.

لديه عقد مع وولفرهامبتون حتى عام 2029، ولكن يُعتقد أنه منفتح على الانتقال إذا سنحت له الفرصة المناسبة.

بقلم أديبوي أموسو



