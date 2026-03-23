نادي غلطة سراي يُصدر تحديثاً بشأن جراحة أوسيمين

    أديبوي أموسو
    أكد نادي غلطة سراي أن مهاجمه فيكتور أوسيمين قد خضع لعملية جراحية ناجحة.

    تعرض أوسيمين للإصابة خلال هزيمة غلطة سراي 4-0 أمام ليفربول، أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء الماضي.

    تم تشخيص إصابة اللاعب النيجيري الدولي لاحقاً بكسر في ساعده الأيمن.

    نشر نادي غلطة سراي تحديثاً حول العملية الجراحية على حسابه الموقع الرسمي بعد ظهر يوم الاثنين.

    وجاء في البيان: "خضع لاعبنا فيكتور أوسيمين، الذي أصيب ولم يتمكن من مواصلة اللعب في مباراتنا خارج أرضنا ضد ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لعملية جراحية ناجحة اليوم في مستشفى ماسلاك أجيبادم، أجراها طبيب النادي، الدكتور ينر إينجه".

    من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريباً.

    سجل أوسيمين 19 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في 29 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأصفر والأحمر هذا الموسم.

    بقلم أديبوي أموسو


    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

