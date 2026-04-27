غلطة سراي يخطط لدور أكبر لأوسيمين

ألمح أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، إلى أن فيكتور أوسيمين قد يتولى مسؤولية أكبر في النادي الموسم المقبل.

أثبت اللاعب النيجيري الدولي نفسه كشخصية محورية منذ وصوله إلى ملعب رامز بارك قبل عامين.

ألهم أوسيمين فريق غلطة سراي لتحقيق ثنائية محلية في موسم 2024/25 بفضل غزارة أهدافه وتمريراته الحاسمة في جميع المسابقات.

سجل اللاعب الدولي النيجيري هذا الموسم 20 هدفاً في جميع المسابقات مع الفريق الأصفر والأحمر.

صرح بوروك بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سيتم تعيينه قريباً كأحد قادة النادي.

"بالتأكيد. سيتخذ رئيسنا ومجلس إدارتنا، بالتعاون معي، القرار الأنسب في هذا الشأن. إنه قائد قوي للغاية، وهو بالفعل أحد القادة الخفيين داخل الفريق"، هكذا صرّح بوروك بعد فوز غلطة سراي على فنربخشة على أرضه يوم الأحد.

وعلى الصعيد الدولي، تم تعيين أوسيمين نائباً لقائد منتخب النسور الخضراء قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بقلم أديبوي أموسو



