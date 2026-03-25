    رئيس غلطة سراي يؤكد موعد عودة أوسيمين بعد الإصابة

    أديبوي أموسو
    أوسيمين هو المهاجم الأكبر في الدوري التركي - نجم كولن السابق
    يتوقع رئيس نادي غلطة سراي، دورسون أوزبك، عودة فيكتور أوسيمين إلى الملاعب في غضون أسبوعين بعد تعافيه من الإصابة.

    تعرض أوسيمين للإصابة خلال مباراة غلطة سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

    شارك المهاجم لمدة 45 دقيقة في المباراة، قبل أن يتم استبداله بـ ليروي ساني في بداية الشوط الثاني.

    خضع اللاعب النيجيري الدولي لعملية جراحية ناجحة في إسطنبول يوم الاثنين.

    وقال أوزبك عبر صباح.

    "نأمل أن يتمكن من العودة للعب في أقرب وقت ممكن."

    من المتوقع أن يغيب أوسيمين عن الملاعب لمدة شهر تقريباً.

    وسيغيب عن مباريات الدوري ضد طرابزون سبور وجوزتيبي وكوجالي سبور، بالإضافة إلى مباريات الكأس ضد جينتشليربيرليجي.

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

