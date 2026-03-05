رئيس غلطة سراي يشيد بأوسيمين "الاستثنائي"

وصف رئيس نادي غلطة سراي، دورسون أوزبك، فيكتور أوسيمين بأنه لاعب "استثنائي"، بحسب التقارير. Completesports.com.

ساعد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا فريق "الأصفر والأحمر" على الفوز بثنائية محلية خلال فترة إعارته في موسم 2024/25.

أنفق غلطة سراي مبلغاً قياسياً قدره 75 يورو للتعاقد معه الصيف الماضي من نابولي.

سجل اللاعب النيجيري الدولي هذا الموسم 17 هدفاً وقدم ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

قال أوزبك إن أوسيمين هو أحد أكثر المهاجمين إثارة في تاريخ النادي.

"من بين المهاجمين الذين انضموا إلى غلطة سراي عبر التاريخ، يُعد فيكتور أوسيمين اللاعب الذي يُثير إعجابي أكثر من غيره بعد متين أوكتاي. لاعب استثنائي."

"نتابع أوسيمين بإعجاب حتى عندما نشاهده في التدريبات. إنه يؤدي هناك كما لو كان في أجواء المباراة. نخشى أن يتعرض للإصابة."



