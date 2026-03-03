غلطة سراي يستريح أوسيمين في مباراة الكأس أمام ألانيا سبور

أفادت التقارير أن نادي غلطة سراي استبعد فيكتور أوسيمين من تشكيلته لمباراة الليلة في كأس تركيا ضد ألانيا سبور. Completesports.com.

وبحسب بيان صادر عن الفريق الأصفر والأحمر، فإن أوسيمين هو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين تم استبعادهم من التشكيلة ليخضعوا لـ "راحة نشطة".

وجاء في بيان على موقع النادي: "لن يتم إدراج كل من أوغوركان جاكير، ودافينسون سانشيز، وعبد الكريم بارداكجي، وفيكتور أوسيمين، وماريو ليمينا، الذين يخضعون لتدريب خاص للراحة النشطة، بالإضافة إلى رولاند سالاي، ويونس أكغون، وماورو إيكاردي، الذين يعانون من آلام طفيفة، والذين تم استبعادهم من التشكيلة، في فريق مباراة كورندون ألانيا سبور في كأس زراعات تركيا". الموقع الرسمي للنادي.

سجل اللاعب الدولي النيجيري هدفاً وصنع آخر ضد نفس الخصم في مباراة ضمن الدوري التركي الممتاز في نهاية الأسبوع الماضي.

يخوض فريق غلطة سراي جدولاً مزدحماً سيشهد خوضه ست مباريات في 19 يوماً، بما في ذلك مباراتين ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

من المتوقع أن يعود أوسيمين إلى الملاعب عندما يواجه غلطة سراي فريق بشكتاش في ديربي إسطنبول نهاية هذا الأسبوع.

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 17 هدفاً وست تمريرات حاسمة في 25 مباراة في جميع المسابقات مع غلطة سراي هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو






