صراع غلطة سراي بدون أوسيمين في تعادل كوجالي سبور – بوروك

أقرّ أوكان بوروك، مدرب فريق غلطة سراي، بأن فريقه يجد صعوبة في التأقلم بدون فيكتور أوسيمين.

غاب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن آخر ثلاث مباريات لفريق غلطة سراي بسبب الإصابة.

حقق الفريق الأصفر والأحمر فوزاً واحداً وهزيمتين في غياب اللاعب الدولي النيجيري.

تعادل فريق بوروك بنتيجة 1-1 مع فريق كوجاليسبور في ملعب رامز بارك يوم الأحد.

تقلص الفارق بين غلطة سراي وفريقه المتصدر للجدول إلى نقطتين بعد التعادل.

أقر بوروك بأهمية أوسيمين بالنسبة لأسلوب لعب فريقه الهجومي.

"لعب ثلاث مباريات متتالية هذا الأسبوع أرهقنا. وكان الجزء الأكثر أهمية هو وجود لاعبين أو ثلاثة بنصف طاقتهم. لعب يونس ولانغ وسارة وهم مصابون".

"اللعب مع أوسيمين قيّم ومهم أيضاً. لقد كان الأمر صعباً بدون أوسيمين."

