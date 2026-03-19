غلطة سراي سيقرر إجراء عملية جراحية لأوسيمين

سيقرر غلطة سراي ما إذا كان فيكتور أوسيمين بحاجة إلى جراحة بعد أن تعرض المهاجم لإصابة في ذراعه خلال مباراة ليلة الأربعاء ضد ليفربول.

تعرض أوسيمين للإصابة في وقت مبكر من المباراة، وتم استبداله بعد الاستراحة.

افتقد الفريق الأصفر والأحمر وجود المهاجم حيث تعرضوا لهزيمة 4-0 أمام رجال آرني سلوت في ملعب أنفيلد.

فاز ليفربول في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

"لم يُسمح للاعبنا فيكتور أوسيمين، الذي تعرض لإصابة في ذراعه في الشوط الأول من مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول خارج أرضنا، باللعب في الشوط الثاني بسبب خطر الإصابة بكسر بعد الفحوصات التي أجريت في الاستراحة بين الشوطين." يقرأ بيانا على الموقع الرسمي للنادي.

بعد المباراة، أكد الفحص الطبي الذي أجري في المستشفى تحت إشراف فريقنا الطبي وجود كسر في ساعده الأيمن، وتم وضع جبيرة. وسيتم اتخاذ قرار بشأن إجراء الجراحة في الأيام المقبلة بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

