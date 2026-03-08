أوسيمين: غلطة سراي سيقاتل للفوز على ليفربول.

صرح فيكتور أوسيمين بأن غلطة سراي سيقاتل من أجل الفوز على ليفربول في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب ما أفاد موقع Completesports.com.

سيستضيف فريق "الأصفر والأحمر" فريق ليفربول على ملعب "رامز بارك" يوم الثلاثاء.

سيدخل غلطة سراي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه يوم السبت بنتيجة 1-0 على

"بالتأكيد سيمنحنا الفوز دعماً وثقة إضافيين؛ ومع ذلك، علينا أيضاً أن نبقى متواضعين. ليفربول فريق كبير جداً وطموح للغاية"، هكذا صرّح أوسيمين للموقع الرسمي للنادي.

"اللعب على أرضنا قد يكون ميزة لنا. إذا لعبنا مباراة أفضل أمام جماهيرنا، واستفدنا من دروس هذه المباراة، فأعتقد أننا نستطيع تحقيق نتيجة جيدة، حتى وإن لم يكن الأمر سهلاً."

"كل مباراة في دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية بالفعل. سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد هناك وتحقيق نتائج جيدة أمام جماهيرنا."



