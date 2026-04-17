Gençlerbirliği يسقط أونيكورو في مواجهة غلطة سراي الحاسمة

استبعد فولكان ديميريل، المدير الفني لفريق جينجليربيرليجي، هنري أونيكورو من مباراة فريقه الحاسمة في الدوري مع غلطة سراي المتصدر.

أعلن ديميريل أنه غير راضٍ عن مستوى أونيكورو.

وقال: "لسنا راضين عن أدائه". فوتوماك.

"أونيكورو لاعبنا، ويتبقى له عام واحد في عقده."

"لقد قدم أداءً جيداً في إحدى المباريات التي أشركته فيها، وأعدته إلى الملعب في مباراة باشاك شهير. لكنني لم أحصل على الأداء الذي كنت أتمناه في تلك المباراة. في تقريري اللاحق، ذكرت أن لديّ أفكاراً أخرى، لكنها اتخذت منحىً مختلفاً."

"أونيكورو لاعب كرة قدم لدينا. إذا قدم أداءً جيداً، فسأدعمه. لأنني أريد أن أحصل على أفضل أداء من كل لاعب."

انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً إلى الفريق الأحمر والأسود في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

شارك المهاجم في 17 مباراة في الدوري مع النادي دون أن يسجل أي هدف أو يصنع أي تمريرة حاسمة.

بقلم أديبوي أموسو



