مشجع لنادي ألماني يفصل شاشة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لمنع الحكم من التحقق من وجود ركلة جزاء محتملة.

قام مشجع ملثم بفصل شاشة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) احتجاجاً على استخدام هذه التقنية خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وذكرت صحيفة "ميرور" أنه عندما تم استدعاء الحكم فيليكس بيكل إلى خط التماس لمراجعة قرار ركلة جزاء خلال مباراة بروسيا مونستر ضد هيرتا برلين، لم يتمكن من مشاهدة الإعادة.

بعد أن رفض الحكم في البداية احتساب ركلة جزاء عندما عرقل نيكو كوليس لاعب مونستر مايكل كويسانس، نُصح بيكل بالرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لإعادة النظر في اللقطة، لكنه لم يتمكن من ذلك. فقد قام أحد مشجعي مونستر المتشددين بفصل الشاشة في محاولة لتعطيل استخدام التكنولوجيا.

تزامن هذا التصرف مع لافتة في المدرجات كُتب عليها: "أوقفوا تقنية الفيديو المساعد للحكم". لم يُشاهد المخرب أثناء قيامه بالفعل، ولكن شوهد أحد المشجعين يرتدي قناعاً أخضر اللون يشبه قناع مورف وبدلة عمل لا تبدو غريبة في مسرح جريمة، وهو يُساعد على العودة إلى المدرجات.

لكن بالنسبة لمعارضي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، كان ذلك نبأً سيئاً، إذ لا يزال بالإمكان استخدام هذه التقنية. واتخذت حكمة الفيديو كاترين رافالسكي القرار النهائي من موقع بعيد، في غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد في كولونيا.

أعلن النادي المضيف أنه يحقق في الحوادث ويتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار الموقف.

وجاء في بيان صادر عن نادي بروسن مونستر: "في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بين نادي بروسن مونستر ونادي هيرتا برلين، تدخلت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بعد حادثة مثيرة للجدل في منطقة الجزاء".

ومع ذلك، لم يتمكن الحكم من مراجعة الحادثة باستخدام شاشة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) في الملعب لأن أحد المتفرجين الملثمين من قسم المشجعين النشطين دخل أرض الملعب بشكل غير قانوني وقام بفصل المعدات التقنية.

"تم اتخاذ قرار ركلة الجزاء في نهاية المطاف من قبل حكم الفيديو كاترين رافالسكي في غرفة تقنية الفيديو المساعد في كولونيا."

يعرب نادي إس سي برويسن مونستر عن أسفه للحادث، وسيبذل قصارى جهده لتحديد هوية الجاني/الجناة وتقديمهم للعدالة. كما تم اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

"تشير النتائج الأولية إلى أن هذا كان إجراءً مخططاً له - فقد تم عرض لافتة بهذا المعنى في القسم الرئيسي بعد وقت قصير من العطل الفني."

خسر مونستر مباراته في دوري الدرجة الثانية الألماني بنتيجة 2-1 بعد أن سجل هيرتا هدفًا في الدقيقة 93 عن طريق مارتن وينكلر. وكان الفريق الضيف قد تقدم في الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها فابيان ريس، لكن يانيس هوير أدرك التعادل في الشوط الثاني.



