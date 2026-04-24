كأس ألمانيا: فشل ليفركوزن في استغلال فرص التسجيل أمام بايرن ميونخ – تيلا

كشف ناثان تيلا، جناح منتخب نيجيريا، أن عدم قدرة باير ليفركوزن على استغلال فرص تسجيل الأهداف ضد بايرن ميونيخ كلف الفريق فرصة الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا.



يذكر أن ليفركوزن خسر 2-0 أمام البافاريين يوم الأربعاء، بفضل أهداف هاري كين ولويز دياز في باي أرينا.



وفي حديثه مع أحد المراسلين، قال اللاعب النيجيري الدولي، معلقاً على نتيجة المباراة:

"نعلم أننا لعبنا ضد ربما أفضل فريق في العالم"، كشف تيلا بعد المباراة.



"كفريق، أتيحت لنا فرصة الوصول إلى النهائي، وكنا نرغب في ذلك، وأعتقد أننا كنا بطيئين بعض الشيء في الشوط الأول. لكن في الشوط الثاني، أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً أفضل وصنعنا فرصًا أكثر، وفي النهاية لم يكن ذلك كافيًا اليوم."

كنا نعلم أنهم سيستحوذون على الكرة كثيراً. أردنا محاولة استعادة الكرة في مناطق متقدمة قدر الإمكان. أعتقد أن الأمر كان صعباً بعض الشيء بسبب تحركاتهم في وسط الملعب وتحركاتهم، فهم فريق جيد جداً.

"وحتى لو استحوذنا على الكرة، كنا نعلم أن ضغطهم العكسي كان جيدًا للغاية. كفريق، كنا نعرف ما يمكن توقعه، لكن الأمر يختلف عندما تتحدث في اجتماع وتلعب مباراة."



وأضاف نجم منتخب نيجيريا: "أعتقد أنه لا يوجد أحد في الفريق سيقول أي شيء مختلف، لقد أتيحت لنا الفرصة للوصول إلى النهائي وكان من المخيب للآمال أننا لم نتمكن من القيام بذلك، ولكن لا تزال لدينا مباريات في الدوري لنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أعلى مستوى ممكن، وهذا هو محور تركيزنا الآن، مع التعافي غدًا ونتطلع إلى يوم السبت".



"بالطبع، لا يزال هذا هدفنا. نريد أن نلعب في أفضل بطولة في العالم وأن نواجه أفضل الفرق. الآن الأمر متروك لنا، علينا الفوز بهذه المباريات، وقد سنحت لنا الفرصة المثالية يوم السبت."



واختتم تيلا حديثه قائلاً: "أعتقد أنه لا يزال بإمكاننا كفريق أن نكون واثقين، فقد تحسن أداؤنا في الشوط الثاني وصنعنا المزيد من الفرص، وبالطبع ما زلنا نشعر بخيبة أمل لتلقينا الهدف الأول في النهاية، لكنني أعتقد أننا سنكون سعداء بالطريقة التي لعبنا بها".



