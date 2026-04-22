كأس ألمانيا: على موسيالا أن يتقدم - تصريحات كومباني قبل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

نصح فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، جمال موسيالا برفع مستوى أدائه قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا الليلة ضد باير ليفركوزن.
يذكر أن موسيالا قد عاد بنجاح إلى اللعب مع الفريق البافاري بعد غياب دام 196 يومًا بسبب كسر في الساق والكاحل، وقد سجل عودته بتمريرة حاسمة في فوز 5-1 على آر بي لايبزيغ.
وفي مؤتمر صحفي، قال كومباني للاعب الدولي الألماني أن يرفع مستوى أدائه في كرة القدم.
"جمال يمر بمرحلة جيدة في الوقت الحالي."
قلت ذلك في وقت مبكر، في يناير الماضي، إنه تطور بدنياً. وهو الآن قريب بدنياً من أفضل مستوى له، ليس فقط من حيث القوة ولكن أيضاً من حيث رغبته في الركض.
"والسؤال الآن هو متى سيعود "ماجيك موسيالا"؟ سيعود بنسبة 100%. الفرص سانحة. ولكن حتى الآن، ما يفعله هذا الشاب في الوقت الحالي يشكل خطراً كبيراً أمام المرمى."
"عندما يحصل على هذه الحرية الكاملة مرة أخرى، وهي ستعود، فسيكون لديك نسخة أكثر تطوراً من موسيالا، وهذا، كمدرب، يسعدني."
"لكن بتسجيله تسع نقاط في 600 دقيقة، فقد أظهر أنه جاهز."