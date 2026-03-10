خيتافي مستعد لمنح أوتشي بداية جديدة بعد فترة صعبة في كريستال بالاس

أفاد تقرير بأن رئيس نادي خيتافي، أنخيل توريس، صرّح بأن كريستانتوس أوتشي لا يزال لديه مستقبل في النادي. Completesports.com.

انضم اللاعب النيجيري الدولي إلى نادي كريستال بالاس، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد الصيف الماضي.

من غير المرجح أن يجعل فريق إيجلز الصفقة دائمة بعد فشل لاعب خط الوسط الهجومي في إحداث تأثير كبير في ملعب سيلهرست بارك.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: لوكمان جاهز لاختبار توتنهام هوتسبير

يحظى أوتشي بتقدير كبير في إسبانيا بعد موسم مثير للإعجاب مع خيتافي في الموسم الماضي.

كشف توريس أن العديد من الأندية، خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، مهتمة باللاعب، لكنهم سيكونون سعداء إذا بقي معهم.

وقال توريس: "لديه عروض من دول أخرى خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو من سيقرر".

"أو يمكنه العودة؛ يتبقى له ثلاث سنوات في عقده. سنكون سعداء للغاية إذا عاد إذا لم يكن بالإمكان بيعه."

شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في 14 مباراة في الدوري مع كريستال بالاس، جميعها كبديل.

بقلم أديبوي أموسو



