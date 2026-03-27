تعرض لاعبو منتخب غانا (النجوم السوداء) ومسؤول للسرقة في فيينا قبل المباراة الودية مع النمسا.

بحسب ما ذكرته إذاعة سبورتي إف إم التي تتخذ من أكرا مقراً لها (عبر موقع africasoccer.com)، فقد تعطلت استعدادات منتخب غانا "النجوم السوداء" لمباراته الودية الدولية ضد النمسا في فيينا بسبب عملية سطو على فندق.

بدأ المنتخب الوطني الأول معسكره يوم الأحد، وانطلقت جلسات التدريب يوم الاثنين.

ظهرت المشكلة بعد الجلسة الثالثة يوم الأربعاء، عندما أبلغ لاعبان عن سرقة ساعات رولكس بقيمة 20,000 ألف دولار.

وفي اليوم التالي، اكتشف أحد أعضاء الطاقم الفني أن مبلغ 2,250 دولارًا نقدًا قد اختفى.

قام مسؤولو الفريق بإبلاغ السلطات المحلية على الفور، على الرغم من أن التحقيقات تعثرت في البداية بسبب عطل في كاميرات الأمن بالفندق.

وقد قام فريق إدارة النجوم السوداء منذ ذلك الحين بإشراك شرطة فيينا للمساعدة في تحديد هوية المسؤولين.

على الرغم من هذه النكسة، ستواجه غانا النمسا في ملعب إرنست هابل هذا المساء، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

ثم سيتوجه المدرب أوتو أدو وفريقه إلى شتوتغارت لمواجهة ألمانيا يوم الاثنين 30 مارس.

تُعد هذه المباريات الودية جزءًا من الاستعدادات النهائية لغانا قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



