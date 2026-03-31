الاتحاد الغاني لكرة القدم يتواصل مع المدرب المغربي السابق ريغراكي لشغل منصب مدرب المنتخب الغاني الشاغر

وبحسب موقع ghanasoccernet.com، فقد تواصل الاتحاد الغاني لكرة القدم مع المدرب المغربي السابق وليد الركراكي لشغل منصب المدير الفني الشاغر لمنتخب النجوم السوداء.

يفتقد منتخب النجوم السوداء حاليًا إلى مدرب رسمي بعد إقالة أوتو أدو على خلفية النتائج غير المشجعة للفريق خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

أُعفي أوتو أدو، الذي عاد لفترة ثانية مع النجوم السوداء، من مهامه من قبل الاتحاد الغاني لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين أمام النمسا وألمانيا في مباريات ودية دولية.

تعرضت غانا لهزيمة مذلة بنتيجة 5-1 أمام النمسا في فيينا يوم الجمعة، تلتها خسارة بنتيجة 2-1 أمام ألمانيا في شتوتغارت مساء الاثنين.

بحسب التقارير، يبحث الاتحاد المحلي لكرة القدم عن خيارات ذات خبرة لتولي مسؤولية المنتخب الوطني قبل كأس العالم 2026، مع ظهور الركراكي، الذي انفصل مؤخراً عن المغرب، كمرشح رئيسي.

اقرأ أيضا: وزير الرياضة الغاني يدعم ضم نكيتياه وهودسون-أودوي إلى تشكيلة النجوم السوداء

يُعتقد أن المدرب المغربي، الذي نال استحساناً واسعاً لقيادته المغرب إلى نصف نهائي تاريخي في كأس العالم 2022 في قطر، موجود على رادار غانا حيث تتطلع إلى إعادة الضبط وإعادة البناء.

ارتفعت سمعة رغراغي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل انضباطه التكتيكي، ومهاراته القيادية المتميزة، وقدرته على استخراج أفضل ما لدى فريقه في أهم المحافل. وقد جعله نجاحه مع المغرب، حيث قاد منتخباً منضبطاً ومثابراً ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، أحد أكثر المدربين طلباً في القارة.

يسعى منتخب النجوم السوداء، الحائز على لقب كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، إلى استعادة مكانته كواحد من أقوى منتخبات كرة القدم في القارة قبل انطلاق بطولة كأس العالم القادمة.

على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي، يقال إن المناقشات جارية، حيث أن اتحاد كرة القدم الغاني حريص على تعيين مدرب قادر على إحداث تأثير فوري وتحقيق استقرار طويل الأمد.

إن وصوله المحتمل سيمثل بياناً جريئاً من غانا، حيث يتطلع الاتحاد إلى جلب مدرب ذي خبرة دولية مثبتة وسجل حافل بالنجاح على الساحة العالمية.

يُعتبر ريغراغي أحد أفضل المدربين في القارة الأفريقية، حيث قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كما فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 الذي اختُتم مؤخراً.



