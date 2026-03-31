انفصل منتخب غانا عن مدربه أوتو أدو

أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم مدرب منتخب النجوم السوداء، أوتو أدو. Completesports.com التقارير.

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة أدو بعد ساعات فقط من تعرض منتخب النجوم السوداء لهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في مباراتهم الودية الدولية الثانية في مارس.

عقد الاتحاد الغاني لكرة القدم ووزارة الرياضة والمدرب اجتماعاً طارئاً بعد المباراة مع ألمانيا، مما أدى إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب.

اقرأ أيضا:مباراة ودية: ألمانيا تحافظ على تفوقها على منتخب غانا (النجوم السوداء) بعد فوزها بنتيجة 2-1

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) عن إنهاء التعاقد مع المدرب الرئيسي للمنتخب الوطني الأول للرجال (النجوم السوداء)، أوتو أدو، اعتباراً من تاريخه. وقال في بيان.

"تود الرابطة أن تتقدم بالشكر الجزيل لأوتو أدو على مساهمته في الفريق وتتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية."

بحسب الاتحاد الغاني لكرة القدم، سيتم الإعلان عن التوجه الفني الجديد لمنتخب النجوم السوداء في الوقت المناسب.

سيواجه منتخب النجوم السوداء المكسيك وويلز في شهر مايو في مبارياته التحضيرية الأخيرة قبل كأس العالم في يونيو ويوليو في أمريكا الشمالية.



