نجم غانا المهاجم سيمينيو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير

فاز اللاعب الدولي الغاني أنطوان سيمينيو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير.

بدأ سيمينيو مسيرته بقوة في أول شهر كامل له مع السيتي، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في خمس مباريات في فبراير.

وكتب نادي مانشستر سيتي على موقعه الإلكتروني: "كان أول أهدافه في فبراير عبارة عن تسديدة رائعة بالقدم اليسرى في مباراة التعادل 2-2 أمام توتنهام، قبل أن يسجل هدفًا غريزيًا ويمرر تمريرة حاسمة في الفوز 3-0 على فولهام".

"وتكللت تلك الجهود بمحاولة هداف حقيقي لتسجيل الهدف الوحيد في فوز حاسم على ليدز في نهاية الشهر."

"كل ذلك ساهم في الأداء القوي لفريق السيتي، حيث لم يخسر في آخر سبع مباريات له في الدوري الممتاز."

"إجمالاً، لديه الآن 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم - ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف سوى هالاند (22) وإيغور تياجو لاعب برينتفورد (18).

"يصبح ثاني لاعب من السيتي يحصل على هذه الجائزة هذا الموسم، بعد إيرلينج هالاند في سبتمبر".

"للفوز بالجائزة، كان عليه التغلب على منافسة من فيكتور جيوكيريس، ودانغو واتارا، وبنيامين سيسكو، وفيرجيل فان ديك، وزميله في الفريق نيكو أورايلي."

وفي الوقت نفسه، فاز بيب غوارديولا بجائزة مدرب الشهر لشهر فبراير، مسجلاً بذلك فوزه الأول منذ ديسمبر 2021.

استمتع فريق مانشستر سيتي بشهر فبراير مثالي من حيث النتائج، حيث جمع 13 نقطة، وهو أعلى رقم في الدوري.

بعد افتتاح الشهر بالتعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير المتعثر، حقق السيتي انتصارات على ليفربول وفولهام ونيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد، موسعاً بذلك سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم.

تفوق غوارديولا بفارق ضئيل على قائمة مختصرة ضمت كيث أندروز مدرب برينتفورد، ومايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، وأرني سلوت مدرب ليفربول، ليحصل على الجائزة.

يمثل هذا الانتصار المرة الثانية عشرة التي يحصل فيها غوارديولا على الجائزة الشهرية، مما يضعه في المركز الثالث في القائمة التاريخية خلف السير أليكس فيرغسون وأرسين فينغر، ويتقدم بفارق جائزة واحدة على مدرب إيفرتون ديفيد مويس.



