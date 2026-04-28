غانا تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2027

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) غانا حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2027.

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في بيان له إن هذا يأتي في نفس العام الذي ستحتفل فيه غانا بإنجاز تاريخي خاص.

"في العام المقبل، ستحتفل غانا بمرور 70 عامًا على استقلالها، مما يؤكد على التراث الكروي الغني للبلاد ومساهمتها الدائمة في تطوير كرة القدم الأفريقية"، صرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

"ستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها غانا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة برعاية توتال إنيرجيز، بعد أن استضافت البطولة سابقًا في عام 1999، حيث رفعت الدولة المضيفة الكأس أمام جماهيرها."

"ستضم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة برعاية توتال إنيرجيز 12 فريقاً، تجمع بين ألمع المواهب الشابة في أفريقيا في بطولة لا تزال بمثابة طريق رئيسي لكرة القدم العالمية."



