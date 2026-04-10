نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن غانا اصطحبت لاعبين في الخامسة والعشرين من عمرهم إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2007

زعم فابيو دا سيلفا، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن غانا استعرضت لاعبين يبلغون من العمر 25 عامًا في كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 2007 في كوريا الجنوبية.

أدلى فابيو بهذا التصريح في بودكاست استضاف فيه شقيقه التوأم رافائيل وزميليهما السابقين في فريق مانشستر يونايتد باتريس إيفرا وجي سونغ بارك.

فاز منتخب نيجيريا للناشئين تحت 17 سنة بكأس العالم 2007، بفضل فوزه بركلات الترجيح 3-0 على إسبانيا في المباراة النهائية.

وصلت غانا، التي كانت واحدة من الدول الأربع التي مثلت أفريقيا (إلى جانب نيجيريا وتونس وتوغو)، إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على البرازيل، التي كان لديها فابيو ورافائيل، بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.

واحتل الفريق الغاني المركز الرابع في نهاية المطاف بعد خسارته أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

قال رافائيل متحدثاً عن البطولة: "كنا في كأس العالم تحت 17 سنة عام 2007 في كوريا الجنوبية. وشارك في البطولة توني كروس، وبويان كركيتش (مهاجم برشلونة السابق)، وداني ويلبيك."

"كان هناك العديد من اللاعبين في البطولة الذين حققوا نجاحات كبيرة في مسيرتهم المهنية."

ثم سأل بارك الأخوين التوأمين عن أداء البرازيل في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، فأجاب رافائيل: "لقد خسرنا أمام غانا".

ثم شرع فابيو في شرح سبب خسارة البرازيل أمام غانا، مشيرًا إلى أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا كانت تستعرض لاعبين تجاوزوا السن المسموح به.

"قالوا (اللاعبون الغانيون) إن أعمارهم 17 عامًا، لكنني لا أعتقد ذلك، أعتقد أن أعمارهم كانت 25 عامًا، لقد تحدثت مع أحدهم. كان لديه بالفعل ثلاثة أطفال."



