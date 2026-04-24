لاعب دولي سابق يطالب تشيلي بمنح لاعبي الدوري النيجيري الممتاز فرصة لإثبات جدارتهم مع منتخب النسور.

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق إريك إيجيوفور مدرب منتخب النسور الخضراء إريك تشيل بتوجيه الدعوات للاعبين في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL) قبل المباريات الودية للفريق في شهري مايو ويونيو.



تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا ستتنافس في كأس الوحدة 2026 إلى جانب زيمبابوي وجامايكا والهند في الفترة من 26 إلى 30 مايو في لندن.



في شهر يونيو، سيواجه الفائزون بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات منتخبي بولندا والبرتغال في مباريات ودية مرتقبة للغاية.

تحدث مع بريلا FMصرح إيجيوفور بأن تشكيلة فريق النسور الخضراء الحالية تتقدم في السن، ودعا إلى دعوة اللاعبين الشباب للانضمام إلى فريق النسور الخضراء.



"إنها فرصة لرؤية هؤلاء اللاعبين الجدد في كل مركز."



سنستخدم هذه المباراة الودية لاختبار اللاعبين الجيدين وتحديدهم. وسنرى ما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى الفريق.



"إنّ قوام فريق النسور الخضراء يتقدم في السن، لذلك نحتاج إلى لاعبين أصغر سناً يستطيع المدرب من خلالهم إحداث الانتقال الذي نحتاجه."



