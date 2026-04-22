غنابري يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة في الفخذ

أكد سيرج جنابري، مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، يوم الأربعاء أنه سيغيب عن كأس العالم هذا الصيف بسبب إصابة في الفخذ.

أعلن بايرن يوم السبت أن غنابري سيغيب "لفترة طويلة" بسبب إصابة في العضلة المقربة، وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن ذلك سيستبعده من بطولة 2026.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إنه لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، مستبعداً نفسه من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

"لقد كانت الأيام القليلة الماضية صعبة الاستيعاب. موسم بايرن لا يزال يحمل الكثير للعب من أجله بعد حسم لقب الدوري الألماني مرة أخرى في نهاية الأسبوع"، كتب غنابري على وسائل التواصل الاجتماعي (عبر ياهو سبورتس).

أما بالنسبة لحلم كأس العالم مع ألمانيا، فقد انتهى هذا الأمر للأسف بالنسبة لي.

"مثل بقية البلاد، سأدعم اللاعبين من المنزل. الآن حان الوقت للتركيز على التعافي والعودة للموسم التحضيري."

كان لاعب أرسنال السابق عضواً أساسياً في تشكيلة المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، وقد سجل 26 هدفاً في 59 مباراة مع منتخب بلاده.



