غوارديولا مبتهج بفوز مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس كاراباو

بيب غوارديولا يعلق على فوز مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس كاراباو.

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً على رجال ميكيل أرتيتا بنتيجة 2-0 على ملعب ويمبلي مساء الأحد.

سجل الظهير الأيسر نيكو أورايلي هدفين لصالح السيتي في الشوط الثاني.

كانت هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها مانشستر سيتي بكأس كاراباو خلال فترة غوارديولا التي امتدت لعشر سنوات في النادي.

أعرب غوارديولا عن سعادته بالفوز بعد "أسبوعين صعبين".

"ماذا عساي أن أقول؟ الفوز بالكأس أمرٌ مهم. كان الأمر مميزًا لأننا مررنا بأسبوعين صعبين. ما فعلوه في دوري أبطال أوروبا صعب للغاية"، هكذا صرّح غوارديولا. سكاي سبورتس.

"في أول 15 دقيقة خنقونا، لم نتمكن من التنفس. بعد ذلك فزنا ببعض الكرات الثانية وبدأنا اللعب."

أنا سعيد للغاية لأن ميكيل كوّن فريقاً يكاد يكون من المستحيل هزيمته. الفوز بكأس كاراباو للمرة الخامسة في عشر سنوات ليس بالأمر السيئ.

"في كل مرة تفوز فيها بلقب، يبدو الأمر أكثر صعوبة من ذي قبل. إنه صعب حقاً لأسباب عديدة."



