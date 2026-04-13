غوارديولا يشرح سبب عودة مانشستر سيتي إلى سابق عهده

أوضح بيب غوارديولا سبب عودة مانشستر سيتي بقوة في سعيهم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يرفع هذا الفوز رصيد السيتي إلى 64 نقطة من 31 مباراة، مما يقلل الفارق مع المتصدر أرسنال - الذي يملك 70 نقطة من 32 مباراة - إلى ست نقاط فقط، مما يزيد من حدة المنافسة على اللقب في المراحل الأخيرة من الموسم.

في غضون ذلك، لا يزال تشيلسي، بقيادة المدرب ليام روزينيور، يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة بعد 32 مباراة، ويواصل تحقيق نتائج غير متسقة هذا الموسم.

عندما سُئل بيب غوارديولا عن سبب تألق مانشستر سيتي في المراحل الأخيرة من الموسم، قال مازحاً: "الشمس! لو كانت مشرقة في نوفمبر، لكنا فزنا بلقب الدوري بحلول يناير... لا، أنا أمزح بالطبع. في مانشستر، لا تشرق الشمس كثيراً."

وأضاف، متطلعاً إلى مباراة الجولة 32 يوم الأحد المقبل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: "ستكون تلك المباراة بمثابة نهائي لكلا الفريقين، ولكن هناك تفصيل تكتيكي نحتاج إلى مراجعته، لذلك قد نجري بعض التعديلات".

"الجميع يتحدث عن مباراة أرسنال، لكن المباريات ضد برينتفورد وبورنموث والفرق الأخرى لا تقل أهمية. لا يزال الموسم طويلاً."

وأضاف غوارديولا: "نحن في حالة بدنية أفضل، وفي التدريبات يعرف كل فرد ما عليه فعله بالضبط. لقد واجهنا ثلاثة خصوم أقوياء، ثلاثة فرق من دوري أبطال أوروبا. لم نقدم أداءً متكاملاً طوال التسعين دقيقة، لكننا كنا منظمين بما يكفي، ولم نمنح الخصم فرصاً كثيرة، وكان تهديدنا الهجومي حاضراً دائماً".

وأضاف: "من أسرارنا كنادٍ ونظام أننا، بعد نجاح تلو الآخر، ظللنا متواضعين وسألنا أنفسنا دائماً: ما الذي يجب علينا فعله للبقاء في القمة؟ الفوز مرة أو مرتين أمر طبيعي، لكن البقاء في القمة لمدة تسع سنوات - باستثناء الموسم الماضي - يعكس قوة النظام بأكمله."



