غوارديولا يعلق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية

أعرب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن دهشته وقلقه إزاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.

"إنه لأمر مفاجئ، لا أعرف السبب، لكنه قرار تم اتخاذه خلف الكواليس"، هكذا قال غوارديولا خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة النهائية لكأس كاراباو يوم الأحد بين السيتي وأرسنال.

"تُتخذ القرارات الآن في الخفاء، ولا نرى وجوه أولئك الذين يقفون وراء هذه القرارات."

أكد غوارديولا أن هذا النوع من اتخاذ القرارات لا يقتصر على كرة القدم.

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "هذا ليس جديداً؛ إنه ما يحدث في كرة القدم مؤخراً، وفي العالم أجمع أيضاً".

انظروا إلى ما يحدث حول العالم. فوضى لا تُصدق، ولا أحد يفعل شيئاً حيالها. كل شيء يحدث في الخفاء. العالم على وشك الانهيار، ومع ذلك ما زلنا هنا نتحدث عن حيل خفية.

سيأمل السيتي في تجاوز خيبة أمل الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يواجه أرسنال في ملعب ويمبلي نهاية هذا الأسبوع.

تعرض الفائزون السابقون بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في ملعب الاتحاد ليخرجوا بنتيجة إجمالية 5-1.



