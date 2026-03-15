غوارديولا يصر على أن سباق اللقب لم ينتهِ رغم تعادل وست هام

أصر بيب غوارديولا على أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لم ينته بعد، على الرغم من التعادل المؤلم 1-1 مع وست هام الذي ترك مانشستر سيتي متأخراً بتسع نقاط عن المتصدر أرسنال يوم السبت.

أهدر السيتي التقدم الذي منحه إياه برناردو سيلفا في الشوط الأول على ملعب لندن، حيث سجل كونستانتينوس مافروبانوس هدف التعادل لوست هام برأسية قبل الاستراحة.

بعد ساعات فقط من تسجيل أرسنال هدفين في الدقائق الأخيرة من فوزه 2-0 على إيفرتون، لم يتمكن فريق غوارديولا من الرد.

يملك فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مباراة مؤجلة أمام أرسنال، كما يستضيف المتصدرين في أبريل، ولكن مع تبقي ثماني مباريات فقط للمنافسين المتعثرين، استبعدهم العديد من المحللين.

ومع ذلك، لا يزال غوارديولا متشبثاً بموقفه، مدعياً ​​أن السيتي لن يستسلم.

"لم ينته الأمر بعد. من قال ذلك؟ لم نخسر. سنواصل"، هكذا نُقل عنه في قناة NDTV Sport.

تسع نقاط فارق كبير أمام آرسنال، لكن هذا ما حدث. لدينا المباراة على أرضنا، لذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى النهاية.

"عندما يكون الأمر غير ممكن، فإننا نهنئ البطل، ولكن علينا أن نحاول."

الفريق الوحيد الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أنهى مباراة متأخراً بتسع نقاط على الأقل عن المتصدرين بعد أن لعب 30 مباراة أو أكثر هو فريق مانشستر سيتي في موسم 2013-14.

لكن فريق مانشستر سيتي ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي، حيث تعادل في آخر مباراتين له في الدوري ضد وست هام المهدد بالهبوط ونوتنغهام فورست.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة قاسية بنتيجة 3-0 أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.

يستضيفون النادي الإسباني في مباراة الإياب الأسبوع المقبل قبل مواجهة أرسنال في نهائي كأس الرابطة ثم لقاء ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

"لدينا فريق رائع وروح معنوية عالية. لقد بذلنا جهداً هائلاً في مدريد. في المباراتين الأخيرتين، لعبنا بشكل أفضل بكثير"، هكذا قال غوارديولا.

"نحن فريق رائع. نلعب بشكل جيد للغاية. يستمر اللاعبون في اللعب حتى نصل إلى أقصى طاقتنا. لكننا لم نسجل أهدافًا كافية عندما كنا نمتلك الجودة، وقد عاقبونا على ذلك."



