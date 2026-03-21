غينيا تطالب باستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 1976 بعد انسحاب المغرب

يخضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الآن لتدقيق جديد بعد أن طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم رسميًا مراجعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 (AFCON)، وهي البطولة التي انتهت بتتويج المغرب باللقب، حسبما أفادت قناة بي إن سبورت.

لم يكن الدافع وراء هذا المطلب نابعًا من الماضي، بل من قرار اتُخذ مؤخرًا. فقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 ومنحه للمغرب، بعد أن خلص إلى أن المنتخب السنغالي غادر أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي. وقد غيّر هذا القرار، الذي طُبّق بعد 58 يومًا من انتهاء البطولة، النتيجة الرسمية بشكل جذري.

أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً في جميع أنحاء القارة. وقد أثار القرار تساؤلات جدية حول كيفية تطبيق القواعد التأديبية تاريخياً في كرة القدم الأفريقية. وهنا تبرز دعوى غينيا، التي تزعم وقوع حادثة مماثلة قبل نحو نصف قرن.

كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 نسخة فريدة من نوعها، إذ لم تشهد مباراة نهائية تقليدية. وبدلاً من ذلك، تم تحديد البطل من خلال مجموعة نهائية تضم أربعة فرق، هي المغرب وغينيا ومصر ونيجيريا.

مع اقتراب الجولة الأخيرة، كان كل شيء لا يزال معلقاً. كانت غينيا بحاجة للفوز للفوز باللقب، بينما كان المغرب بحاجة للتعادل فقط ليصبح بطلاً.

بدأت المباراة بسيناريو مثالي لغينيا. سجل شريف سليمان هدفاً في الدقيقة 33، ليمنح غينيا التقدم ويضعها مؤقتاً على طريق الفوز بالكأس القارية.

اقرأ أيضا: رأي أوديغبامي في كأس الأمم الأفريقية 2025: بين العقل والقلب!

لكن سرعان ما توترت المباراة عندما انسحب لاعبو المغرب لفترة وجيزة من أرض الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي. استؤنفت المباراة لاحقًا، ومع اقتراب نهاية الوقت، سجل أحمد مكروح هدف التعادل في الدقيقة 86، ليحقق المغرب التعادل 1-1 الذي مكّنه من تصدر المجموعة الأخيرة برصيد خمس نقاط والفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية.

بالنسبة لغينيا، أصبحت تلك اللحظة الآن جوهر النزاع.

موقف الاتحاد الغيني واضح. إذا قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة السنغال في عام 2025 لمغادرتها الملعب أثناء المباراة، فإنه - وفقًا لحجتهم - يجب تطبيق المبدأ نفسه على الحالات السابقة.

في بياناتها، كانت تصريحات الاتحاد حاسمة: "أعيدوا إلينا كأس الأمم الأفريقية لعام 1976". وتستند حجتهم إلى فكرة أنه يجب تطبيق المبادئ التأديبية بشكل متسق، بغض النظر عن الحقبة التي وقعت فيها الحوادث.

من وجهة نظرهم، ينبغي الآن إعادة النظر في حقيقة مغادرة اللاعبين المغاربة للملعب مؤقتًا وفقًا للمنطق نفسه المستخدم في حكم عام 2025.

يضع هذا الوضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في موقف معقد. فقبول طلب غينيا قد يفتح ما يصفه العديد من المراقبين بأنه "صندوق باندورا" من النزاعات التاريخية في جميع أنحاء كرة القدم الأفريقية.

وقد أشار خبراء القانون الرياضي بالفعل إلى أن العديد من اللوائح التأديبية الحديثة - بما في ذلك المادة 84 من قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - لم تكن موجودة في عام 1976، مما يجعل تطبيقها بأثر رجعي أمراً صعباً للغاية من الناحية القانونية.

ومع ذلك، فإن تجاهل الطلب قد يعزز الانتقادات المتزايدة بشأن عدم الاتساق في عمليات صنع القرار في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

لم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن رداً رسمياً على طلب غينيا. وفي الوقت نفسه، يتزايد الجدل في أوساط كرة القدم الأفريقية.



