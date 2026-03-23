الاتحاد الغيني لكرة القدم ينفي مزاعم انسحاب المغرب من نهائي كأس الأمم الأفريقية 1976

أصدر الاتحاد الغيني لكرة القدم بياناً رسمياً للرد على ما وصفه بالادعاءات الكاذبة المتداولة حول المرحلة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 1976 التي شارك فيها منتخب أسود الأطلس المغربي، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "موروكو وورلد نيوز".

في الأيام الأخيرة، أشارت تقارير ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن غينيا قد تطعن في نتيجة مباراتها ضد المغرب في تلك البطولة، بدعوى أن الفريق غادر الملعب أثناء المباراة. وقد نفى الاتحاد هذه الادعاءات بشكل قاطع.

وجاء في البيان: "يُعلم الاتحاد الغيني لكرة القدم الجمهور الوطني والدولي بأنه لم يبدأ أي إجراء سواء مع محكمة التحكيم الرياضي أو مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما يتعلق بكأس الأمم الأفريقية 1976".

وأضافت منظمة FGF أن التقارير "غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي"، داعية إلى الهدوء والمسؤولية في التغطية الإعلامية.

كما انتهز الاتحاد الفرصة لتوضيح الحقائق التاريخية للمباراة المعنية.

أُقيمت مباراة غينيا والمغرب في 14 مارس 1976 في أديس أبابا، حيث تقدمت غينيا بهدف سجله سليمان شريف في الدقيقة 33، قبل أن يُعادل المغرب النتيجة في وقت متأخر من المباراة عن طريق أحمد مكروح، المعروف باسم "بابا"، في الدقيقة 86. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نظام البطولة آنذاك كان عاملاً أساسياً لفهم النتيجة. لم تكن هناك مباراة نهائية تقليدية، بل تم استخدام مرحلة المجموعات النهائية لتحديد الفائز.

"وفقًا للوائح السارية في ذلك الوقت، لم تتضمن المسابقة مباراة نهائية تقليدية"، كما ذكر الاتحاد. "لعبت الفرق المتأهلة في مجموعة نهائية، وتم تحديد الفائز بناءً على الترتيب مباشرةً".

احتل المغرب المركز الأول في تلك المجموعة وتُوّج رسمياً بطلاً لأفريقيا، بينما حلت غينيا في المركز الثاني.

من خلال إعادة ذكر هذه الحقائق، يرفض الاتحاد فعلياً كلا جزئي الشائعة، فكرة انسحاب المغاربة والتلميح إلى أي طعن قانوني جارٍ.



