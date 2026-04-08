جوساو واثقة من احتفاظ فريق سوبر إيجلز بلقب كأس الوحدة

أعرب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، إبراهيم جوساو، عن تفاؤله بأن منتخب النسور الخضراء سيحتفظ بلقب كأس الوحدة.

ستتنافس نيجيريا وزيمبابوي والهند وجامايكا في نسخة عام 2026 من البطولة الودية الدولية.

سيواجه فريق إريك تشيل فريق محاربي زيمبابوي في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو.

وقال جوساو: "يسر الاتحاد النيجيري لكرة القدم أن تتاح له فرصة أخرى لمشاهدة النسور الخضراء يتنافسون في بطولة كأس الوحدة المثيرة والممتعة للغاية".

"بصفتهم أبطالاً دائمين، سيسعى فريق النسور الخضراء إلى الاحتفاظ بلقبهم مرة أخرى هذا الصيف، حتى وإن لم يستهينوا بالفرق المشاركة الأخرى وهي الهند وجامايكا وزيمبابوي."

"من المتوقع أن تكون البطولة مثيرة للغاية، وهذا هو الإطار الذي يزدهر فيه منتخب النسور الخضراء على أفضل وجه."

تجدر الإشارة إلى أن منتخب النسور الخضراء فاز بالنسخة الأولى من كأس الوحدة في عام 2004.



