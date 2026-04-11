جيوكيريس يلقي باللوم على أرضية ملعب الإمارات في الهزيمة أمام بورنموث

صرح فيكتور جيوكيريس بأن ملعب الإمارات لم يساعد فريق أرسنال بسبب "جفاف أرضية الملعب"، حيث تلقت آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضربة قوية بخسارة 2-1 أمام بورنموث يوم السبت.

إن خسارة أرسنال المؤلمة - وهي الثالثة على التوالي محلياً - داخل ملعب الإمارات المليء بالأعصاب، تمنح السيتي فرصة لتقليص تقدم المدفعجية من تسع نقاط إلى ست نقاط عندما يواجهون تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم الأحد.

بعد خمسة أيام من فوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان الفريق يعاني من تراجع حاد في مستواه، لكن جيوكيريس - الذي عادل النتيجة من ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة - أتيحت له فرصة ذهبية في وقت متأخر من المباراة لتعديل النتيجة إلى 2-2. إلا أن المهاجم السويدي سقط للخلف وانحرفت تسديدته إلى ركنية.

وعندما سُئل جيوكيريس عن الفرصة من قبل بي بي سي (عبر إي إس بي إن)، قال: "أتيحت لنا بعض الفرص الجيدة في النهاية. ربما كانت أرضية الملعب جافة بعض الشيء بصراحة، وهذا لم يساعدنا".

"علينا جميعاً أن نبذل جهداً أكبر وأن نغتنم فرصنا."

يواجه أرسنال فريق سبورتينغ لشبونة في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، متقدماً بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب، قبل أن يتوجه إلى ملعب الاتحاد لخوض مباراة محورية محتملة ضد مانشستر سيتي في 19 أبريل.

إذا انتصر فريق بيب غوارديولا في تلك المباراة، وتغلب على تشيلسي يوم الأحد، وفاز أيضًا على بيرنلي في 22 أبريل، فسيكونون متساوين في النقاط مع آرسنال مع بقاء خمس مباريات.

لكن جيوكيريس، مثله مثل مدربه ميكيل أرتيتا، قال إن أرسنال لا يزال واثقاً من المضي قدماً.

قال: "نعم، أنا واثق جداً. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى التوقف كثيراً عند ما حدث اليوم، بل يجب أن نتطلع إلى الأمام. فلنفكر بإيجابية ولنتطلع إلى المباريات."



