هالاند: كل مباراة بمثابة نهائي لمانشستر سيتي

أعلن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن كل مباراة متبقية للنادي هي بمثابة نهائي، حيث يسعى النادي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.



صرح اللاعب الدولي النرويجي بذلك في مقابلة مع موقع النادي الإلكتروني قبل المواجهة المرتقبة اليوم ضد أرسنال على ملعب الاتحاد.



على الرغم من فوزه بكأس كاراباو بالفعل، صرح هالاند بأن الفريق "متعطش للمزيد" ولديه حافز للحفاظ على المعايير العالية للنادي.



"بالتأكيد، إنها جزء كبير من تحديد اللقب. ولكن لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية ولدينا مباراة نهائية كل أسبوع الآن"، أشار هالاند.

"كانت مباراة الأسبوع الماضي ضد تشيلسي بمثابة نهائي، والآن ضد آرسنال هي نهائي آخر. لا تزال هناك مباريات كثيرة متبقية، وهذه مباراة مهمة للغاية."



"جيد جداً. كانت المباراة الأخيرة ضد تشيلسي مباراة رائعة بالنسبة لنا. بدأنا المباراة بشكل متواضع بعض الشيء، لكننا أنهيناها بقوة. نحن نقدم أداءً جيداً ونتوق للمزيد. علينا الاستمرار ومحاولة لعب أسلوبنا المعتاد."



لا تُفكّر كثيراً، العب كرة قدم ممتعة، حاول الاستمتاع باللعبة والفوز بالمباريات. بالطبع. مانشستر سيتي نادٍ يجب أن تأتي إليه لتفوز بالألقاب. لقد فزنا بلقب قبل أسابيع قليلة، وكان شعوراً رائعاً. علينا أن نبني على ذلك.



"علينا أن نطمح للمزيد وأن نفوز بالألقاب في كل موسم لأن هذا هو المعيار الذي نلتزم به هنا في مانشستر سيتي."

