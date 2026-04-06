مدرب هامبورغ يوضح سبب استبدال أوتيلي في الشوط الأول من مباراة أوغسبورغ

أوضح ميرلين بولزين، مدرب هامبورغ، سبب اختياره استبدال فيليب أوتيل في الشوط الأول خلال مباراة التعادل 1-1 مع أوغسبورغ.

كان فريق بولزين متأخراً بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، حيث أضاع أوتيل فرصة التعادل في الدقيقة 39.

تم استبدال اللاعب النيجيري الدولي بريان فيليب بعد الاستراحة.

بولزين يعلق على استبدال أوتيل

أوضح المدير أن استبدال الجناح كان قراراً استراتيجياً، وليس بسبب أي إصابة أو مشكلة تتعلق باللياقة البدنية.

"لا، لم يكن مصاباً. الأمر يتعلق دائماً بتحسين أدائنا. في الشوط الأول، لم نكن راضين عن أدائنا لأنه سبب لنا مشاكل فيما يتعلق بالعمق وكثرة الاختراقات العميقة خلف خط الدفاع"، هكذا صرح بولزين بعد المباراة.

"كنا بحاجة إلى أن تصبح تلك الجريات خطيرة أو لزيادة المساحة في الفجوات المتوسطة."

"في تلك الحالة، لم نكن راضين، وأصبح الوضع أكثر ديناميكية مع جاتا. لذلك، أعتقد أنه كان قرارًا جيدًا للفريق."

بقلم أديبوي أموسو



