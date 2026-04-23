هامبورغ تحدد موعداً نهائياً لتفعيل خيار شراء أوتيل

أُمهل نادي هامبورغ حتى 15 يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوقع مع الجناح النيجيري فيليب أوتيلي عقداً دائماً. Completesports.com التقارير.
انضم أوتيل إلى فريق الدوري الألماني في يناير على سبيل الإعارة من نادي بازل السويسري، حيث دفع هامبورغ رسوم إعارة قدرها مليون يورو.
ولضمان استمرارية خدماته بشكل دائم، سيتعين على النادي الألماني الشمالي دفع 4.5 مليون يورو.
ووفقاً لوكالة بيلدلم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ومن المقرر إجراء المحادثات في شهر مايو.
تم طرد الجناح متعدد الاستخدامات مؤخراً في مباراة ديربي هامبورغ التي خسرها أمام فيردر بريمن، وهو الآن يقضي عقوبة الإيقاف لمباراتين.
حتى الآن، سجل أوتيل هدفاً واحداً وصنع هدفاً واحداً في تسع مباريات مع النادي.
تحدث المدرب ميرلين بولزين بإيجابية كبيرة عن اللاعب في الماضي: "إنه إضافة رائعة لفريقنا في خط الهجوم. سنستمتع بالتأكيد بوجوده معنا."
بقلم أديبوي أموسو