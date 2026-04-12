كرة اليد: منتخبا نيجيريا للرجال تحت 18 و20 عامًا يتوجان بلقب بطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمنطقة أفريقيا 3

فاز منتخبا نيجيريا لكرة اليد للرجال تحت 18 عامًا وتحت 20 عامًا ببطولة كأس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمنطقة أفريقيا 3 بعد تحقيق انتصارات ساحقة في نهائياتهما في لومي يوم السبت.

قدم فريق تحت 18 عامًا بقيادة المدرب عبد الحكيم يعقوب أداءً مهيمنًا في نهائي الشباب، حيث تغلب على ساحل العاج بنتيجة 32-19 ليحرز اللقب.

وفي فئة الناشئين، قدم فريق تحت 20 عامًا، بقيادة المدرب ديفيد إيمانويل، أداءً رائعًا أيضًا ليهزم جمهورية بنين بنتيجة 39-29 في المباراة النهائية.

سيطرت نيجيريا مبكراً بتقدمها 22-16 في الشوط الأول، وحافظت على قوتها بعد الاستراحة لتضمن الفوز.

وبفضل انتصاراتهما، تأهل كلا الفريقين الآن لتمثيل المنطقة 3 في المرحلة القارية لكأس الاتحاد الدولي لكرة اليد في أفريقيا المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتنافسان ضد أفضل الفرق من المناطق الأخرى في جميع أنحاء القارة.



