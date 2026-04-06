"يستطيع هز الشباك" - مدرب سلتيك يُشيد بلاعب الفوز إيهيناتشو

أشاد مارتن أونيل، مدرب فريق سلتيك، بأداء كيليتشي إيهيناتشو المتميز ضد دندي.

سجل إيهيناتشو هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 في ملعب دينز بارك.

كان هذا الهدف هو الرابع للاعب الدولي النيجيري هذا الموسم، والأول له منذ أوائل أكتوبر.

أونيل أون إيهيناتشو

أشاد أونيل كثيراً بأداء المهاجم في المباراة.

"دخل إيهيناتشو وسجل هدف الفوز الذي منحنا الفوز بالمباراة. بالطبع، نحن سعداء للغاية وما زلنا في المنافسة"، هكذا صرح أونيل. الموقع الرسمي للنادي.

"أعلم أنه مر بوقت عصيب، لكنه كان لاعباً رائعاً حقاً في مسيرته ويمكنه هز الشباك."

"لعبنا المباراة الأخيرة وهذا أمر صعب. تحاول ألا تفكر فيما حدث في اليوم السابق أو قبل بضع ساعات، ولكن بالنسبة لنا اليوم كان علينا فقط أن نفوز."

"لا مجال للخطأ على الإطلاق، ولو خسرنا نقاطاً اليوم لكان من الصعب جداً التعويض".

أديبوي أموسو



