"لعب لعشر دقائق، لكن بتأثير جيد" - مدرب بورتو يتحدث عن أداء موفي أمام ريو آفي

أشاد فرانشيسكو فاريولي، مدرب نادي بورتو، بأداء تيريم موفي، مهاجم منتخب نيجيريا، على الرغم من مشاركته لمدة 10 دقائق فقط في فوز الفريق على ريو آفي يوم الأحد.



اللاعب النيجيري الدولي، الذي وصل على سبيل الإعارة من نادي نيس، شارك لأول مرة كبديل مؤخراً، ويعمل على تحسين لياقته البدنية في التدريبات بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات الرسمية.



في دردشة مع مايسفوتيبولصرح فاريولي بأن موفي يجب أن يعود إلى لياقته البدنية قبل أن يسعى للحصول على دور في الفريق الأول.

"لقد فعلنا ذلك بالفعل مرة أو مرتين، وفي هذه المباراة كان ذلك لبضع دقائق ثم أدخلت تيريم [موفي] لإنهاء المباراة."



"لقد لعب عشر دقائق، ولكن بتأثير جيد، لكنني أردت أيضًا حمايته قليلاً لأنه صباح يوم الاثنين سيكون لدينا مباراة ودية، والتي يمكن أن يلعب فيها 60 دقيقة."



"أريده أن يكون جاهزاً، نحتاج إلى إعادته حتى يحصل على المزيد من الدقائق في أسرع وقت ممكن"، صرح فاريولي.



