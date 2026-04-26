لقد كان رائعًا – قائد كوفنتري يُشيد بأونيكا

أشاد مات غرايمز، قائد فريق كوفنتري سيتي، بتأثير لاعب خط وسط فريق سوبر إيجلز، فرانك أونيكا، منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من برينتفورد.



وفي مؤتمر صحفي قبل مباراة اليوم ضد ريكسهام، صرح غرايمز بأن خبرة اللاعب النيجيري الدولي وطاقته لعبتا دوراً حيوياً في عودة كوفنتري إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "لقد كان إضافة كبيرة لنا، حيث شغل مركز الوسط إلى جانب جاك [رودوني]".



"عندما مررنا بفترة تراجع طفيفة في الأداء في منتصف الموسم، فإنّ ضمّ لاعب يتمتع بخبرة كبيرة ومستوى عالٍ من الجودة يُعطي الفريق بأكمله دفعة قوية."



"لقد كان رائعاً. لقد رأيتم أداءه والطاقة التي يمنحها للجميع. لقد كان جزءاً كبيراً من ذلك حقاً"، هكذا اختتم مات غرايمز حديثه.

