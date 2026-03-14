«يتمتع بشخصية مميزة» - أوكونكو يحظى بالإشادة بعد فوز ريكسهام الصعب على سوانزي

أشاد فيل باركنسون، مدرب فريق ريكسهام، كثيراً بآرثر أوكونكو بعد فوز فريقه على أرضه أمام سوانزي سيتي.

تغلب فريق التنانين الحمر على منافسه الويلزي بنتيجة 2-0 على أرضه مساء الجمعة.

عزز هذا الفوز من قبضتهم على مكان في الأدوار الإقصائية للبطولة.

وسّع ريكسهام الفارق إلى ست نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز السابع بعد الفوز.

أنقذ أوكونكو مرماه مبكراً بشكل حاسم ليحرم هداف البطولة زان فيبوتنيك من التسجيل عندما كان المهاجم منفرداً بالمرمى.

حصل اللاعب النيجيري على جائزة أفضل لاعب في المباراة تقديراً لأدائه المتميز.

أشاد باركنسون بحارس المرمى لإظهاره شخصية قوية في المباراة.

"هناك العديد من اللحظات الحاسمة الليلة. أعتقد أن تصدي آرثر للكرة بعد ما حدث في ملعبهم يُظهر سبب كونه جزءًا من فريق ناجح، لأنه يتمتع بشخصية قوية"، هذا ما نُقل عن باركنسون. بي بي سي سبورت.

بقلم أديبوي أموسو



