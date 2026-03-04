"لديه مواهب مميزة" - مدرب طرابزون سبور يُشيد بأونواتشو

أشاد فاتح تيكي، مدرب طرابزون سبور، بأداء المهاجم بول أونواتشو الرائع أمام إسطنبول باشاك شهير، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سجل أونواتشو هدفاً في فوز طرابزون سبور 4-2 على إسطنبول باشاك شهير في مباراتهما ضمن كأس تركيا مساء الثلاثاء.

كان هذا الهدف الثاني للمهاجم في البطولة هذا الموسم.

سجل اللاعب الدولي النيجيري الآن 20 هدفاً في جميع المسابقات مع فريق بلاك سي ستورم في الموسم الحالي.

تيكي لاودز أونواتشو

"عندما وصل أونواتشو لأول مرة، أطلقت عليه لقب هداف الدوري"، هكذا علق تيكي.

"لديه مواهب خاصة، لكن ما أريده منه هو أن يكون أفضل."

"إذا لم يفقد بعض الكرات بسهولة، فسوف يسجل المزيد من الأهداف."

"نحن سعداء جداً بانضمامه إلينا."

وأضاف: "أكثر ما يعجبني فيه هو مدى جديته في التدريب".

"علينا أن نشكره هو والفريق. هؤلاء الأطفال يعملون بجد حقاً. إنهم يحاولون فعل كل ما نطلبه منهم على الفور."

بقلم أديبوي أموسو



