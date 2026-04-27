إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    "يلعب كل مباراة وكأنها الأخيرة" - جناح بشكتاش السابق يشيد بتعطش أوسيمين للأهداف

    أوستن أخيلومين

    أشاد نهاد قهوجي، جناح بشكتاش السابق، بالموقف الإيجابي لمهاجم سوبر إيجلز فيكتور أوسيمين خلال فوز غلطة سراي على فنربخشة يوم الأحد.

    يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي سجل هدفاً في فوز فريقه على فنربخشة بنتيجة 3-0 في ديربي إسطنبول.

    وتعليقاً على أدائه الرائع، أشاد كاهفيجي بتعطش أوسيمين المستمر للأهداف ومساهمته في تقدم الفريق.

    "يلعب أوسيمين كل مباراة وكأنها الأخيرة. هذه سمة شخصية مهمة للغاية."

    "إنه لا يقول: 'لقد سجلت 40 هدفاً يا رجل'؛ بل يبدو الأمر كما لو أنه لم يسجل أي هدف، ويسعى جاهداً كما لو كان على وشك تسجيل هدفه الأول!" قال قهوجي في اقتباسات كشف عنها Avrupa Fatihi على X.

     كان أوسيمين في حالة غزيرة مع غلطة سراي في موسم 2025-26، حيث سجل 20 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات.


    سهم.
    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

    1 تعليق

    القرد

      أولويات في غير محلها! ههههه…

      إهدار كل هذه الطاقة في دوري من الدرجة الثالثة...

      عندما تكون هناك حاجة إلى هذا النوع من الطاقة في دوري النخبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز...

      رد
    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    BetReviews247