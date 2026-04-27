"يلعب كل مباراة وكأنها الأخيرة" - جناح بشكتاش السابق يشيد بتعطش أوسيمين للأهداف

أشاد نهاد قهوجي، جناح بشكتاش السابق، بالموقف الإيجابي لمهاجم سوبر إيجلز فيكتور أوسيمين خلال فوز غلطة سراي على فنربخشة يوم الأحد.



يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي سجل هدفاً في فوز فريقه على فنربخشة بنتيجة 3-0 في ديربي إسطنبول.



وتعليقاً على أدائه الرائع، أشاد كاهفيجي بتعطش أوسيمين المستمر للأهداف ومساهمته في تقدم الفريق.

"يلعب أوسيمين كل مباراة وكأنها الأخيرة. هذه سمة شخصية مهمة للغاية."



"إنه لا يقول: 'لقد سجلت 40 هدفاً يا رجل'؛ بل يبدو الأمر كما لو أنه لم يسجل أي هدف، ويسعى جاهداً كما لو كان على وشك تسجيل هدفه الأول!" قال قهوجي في اقتباسات كشف عنها Avrupa Fatihi على X.



كان أوسيمين في حالة غزيرة مع غلطة سراي في موسم 2025-26، حيث سجل 20 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات.



