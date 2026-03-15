«لقد أنقذنا» - رونجايتش يُشيد بأوكوي رغم خسارة أودينيزي أمام يوفنتوس

أشاد كوستا رونجايتش، مدرب أودينيزي، بمادوكا أوكوي رغم هزيمة فريقه أمام يوفنتوس، وفقًا لتقارير إعلامية. Completesports.com.

خسر فريق "الزيبراس" بنتيجة 1-0 أمام فريق لوتشيانو سباليتي على ملعب "بلونرجي" يوم السبت.

سجل جيريمي بوغا، لاعب منتخب ساحل العاج، هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 38.

قدم أوكوي أداءً رائعاً في المباراة التي اتسمت بالتنافس الشديد، حيث قام بعدد من التصديات الحاسمة.

قدم اللاعب الدولي النيجيري تصديات حاسمة ليحرم جيريمي بوغا من التسجيل في مناسبتين، بالإضافة إلى مانويل لوكاتيلي، وكينان يلدز، وفابيو ميريتي.

"أنقذنا أوكوي في عدة مواقف؛ لم تُتح لنا فرص كثيرة. أحيانًا نجعل كرة القدم صعبة؛ يوفنتوس ببساطة أفضل منا"، هكذا صرّح رونجايتش. الموقع الرسمي للنادي.

"كان لدى يوفنتوس عدد أكبر من المشجعين. حتى اليوم لأنه علامة تجارية عالمية وواحد من أفضل الفرق في العالم."

أهنئ فريقي على عدم استسلامهم أبداً، رغم الصعوبات التي واجهوها في بعض مراحل المباراة. عندما تفوز، يكون كل شيء إيجابياً، ولكن عليك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي حتى عندما تخسر.



