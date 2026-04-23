كان متوتراً للغاية – رد فعل مهاجم يوفنتوس السابق على اشتباك أوربان مع أحد المشجعين

يعتقد جيانفرانكو زيجوني، مهاجم يوفنتوس السابق، أن جيفت أوربان، نجم هيلاس فيرونا، كان متوتراً للغاية خلال مشادة جسدية مع أحد المشجعين.



تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في موقف سيارات ملعب بينتيغودي عندما كان يقود سيارته مبتعداً بعد الهزيمة 1-0 على أرضه أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم الأحد.



أدلى أحد المشجعين بتعليق دفع أوربان إلى إيقاف السيارة والخروج منها ومواجهة مشجع فيرونا جسدياً، كل ذلك بينما كان آخرون ممن كانوا يأملون في الحصول على توقيع أو صورة مع اللاعب يشاهدون المشهد.

على الرغم من أن اللاعب النيجيري الدولي قدّم اعتذاراً، إلا أن زيغوني، في حديث مع جميع أسواق الويب، وذكر أن أوربان كان يجب أن يتجاهل المعجب.



"إنها مجرد لفتة رمزية. أشعر بأسف شديد لكل من تورط في الأمر. من الواضح أن أوربان كان متوتراً للغاية، لكن يجب على اللاعب دائماً أن يفخر بدعم الجماهير، وخاصة عندما تكون الأمور سلبية كما هي بالنسبة لفيرونا"، هكذا قال الرجل البالغ من العمر 81 عاماً في تصريحات كشف عنها موقع Tutto Mercato Web.



"ربما شعر بالإحباط، وأراد فقط المغادرة، لكن الناس موجودون من أجل الفريق، ومن أجل الشغف، ومن أجل الحب الذي يكنونه لهيلاس."



"إنها متاحة لك أيضاً، وعليك أن تكون ممتناً."

