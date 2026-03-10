سيُذكر بانضباطه ونزاهته وشغفه بكرة القدم – تينوبو يعلق على وفاة أونيغبيندي

قدّم الرئيس بولا أحمد تينوبو رسالة تعزية إلى عائلة المدرب السابق لمنتخب نيجيريا، أديبوي أونيغبيندي، عقب إعلان وفاته يوم الاثنين.



وفي بيان أصدره مستشاره الخاص لشؤون المعلومات والاستراتيجية، بايو أونانوغا، يوم الثلاثاء، أعرب الرئيس عن تعاطفه مع عائلة وزملاء المدرب والإداري المخضرم في كرة القدم.



وأشاد تينوبو كذلك بمساهمات المسؤول الرياضي المخضرم في بناء أساس أقوى لكرة القدم في نيجيريا، وخاصة من خلال دعمه لتطوير المواهب الشعبية.



بحسب تينوبو، سيُذكر أونيغبيندي بانضباطه ونزاهته وبعد نظره وشغفه بكرة القدم.

وجاء في البيان: "يعرب الرئيس بولا تينوبو عن تعاطفه مع عائلة وزملاء مدير كرة القدم الشهير والمدرب السابق لفريق النسور الخضراء، الزعيم الأعلى فيستوس أديبوي أونيغبيندي".



"توفي الزعيم أونيغبيندي يوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا."



"يقدم الرئيس تعازيه إلى الاتحاد النيجيري لكرة القدم، واللجنة الرياضية الوطنية، والزملاء المحترفين، وجماهير المدرب الذي تميز بكونه أول مدرب محلي لمنتخب النسور الخضراء في عام 1982".



"إنه يُقر بالقيادة التاريخية للزعيم أونيغبيندي، الذي قاد منتخب النسور الخضراء إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 1984."



"يدعو الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان."







