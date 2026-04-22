هيلاس فيرونا يرفض صفقة دائمة لضم أوربان

من المقرر أن يعود جيفت أوربان إلى هوفنهايم في نهاية الموسم بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

انضم اللاعب الدولي النيجيري إلى نادي هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة الصيف الماضي.

تضمن العقد خيار شراء متفق عليه بين الطرفين.

سجل أوربان سبعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في 28 مباراة في الدوري مع الفريق الأصفر والأزرق.

لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً لم يسجل أي هدف مع فيرونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

بحسب صحيفة بيلد الألمانية، فقد اختار النادي المتواضع عدم التعاقد مع المهاجم بشكل دائم.

أوربان مرتبط بعقد مع هوفنهايم حتى عام 2029.

انضم إلى هوفنهايم في يناير 2025 مقابل 9 ملايين يورو قادماً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.



