    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    إنه مهاجم من الطراز الرفيع – ماكافيني يشيد بإيهيناتشو

    أوستن أخيلوم
    وصف فرانك مكافيني، مهاجم سلتيك السابق، نجم فريق سوبر إيجلز كيليتشي إيهيناتشو بأنه مهاجم من الطراز الرفيع.

    سجل اللاعب النيجيري الدولي أربعة أهداف في 17 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى سلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عام واحد.

    عانى إيهيناتشو من أجل إحداث تأثير ثابت في سلتيك خلال موسم 2025/2026 بسبب الإصابات المتكررة في أوتار الركبة وعدم اللياقة البدنية الكاملة، مما حد من دوره إلى لاعب بديل في معظم فترات الموسم.

    على الرغم من البداية المشرقة، إلا أنه عانى من صيام عن تسجيل الأهداف لمدة ستة أشهر، والذي انتهى بهدف الفوز ضد دندي في أوائل أبريل.

    في مقابلة مع الشمس الاسكتلنديةأعرب ماكافيني عن إعجابه بالبداية الواعدة لإيهيناتشو مع سلتيك، وأكد على أهمية لياقته البدنية من أجل إحداث تأثير مستمر للنادي.

    "أنا معجب بكيلتشي إيهيناتشو لأنه عندما يكون في كامل لياقته البدنية وجاهزاً للعب، يكون في القمة."

    "إنه مهاجم حقيقي بكل معنى الكلمة. من سيكون لاعب العام؟ ربما يانغ. أو نايغرين لأنه يسجل الأهداف."


    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

