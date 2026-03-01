هو بريء – مدرب بلاتو يونايتد السابق يرد على مزاعم أوباسوجي بالتلاعب بنتائج المباريات

يقول المدرب السابق لفريق بلاتو يونايتد، جوبار كورنيليوس، إن حارس مرمى فريق سوبر إيجلز، أماس أوباسوجي، بريء من جميع الادعاءات الموجهة ضده.

أُوقف أوباسوجي، الذي كان ضمن تشكيلة نيجيريا التي احتلت المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2025، لمدة ثلاثة أشهر في انتظار تحقيق من قبل ناديه التنزاني، سينجيدا بلاك ستارز، بشأن مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

وفي رد فعله على هذا التطور، قال كورنيليوس، الذي وصفه بأنه حارس مرمى متزن وموهوب: كرة القدم الأفريقية أن أوباسوجي لم يرتكب أي خطأ وسيثبت براءته قريباً.

اقرأ أيضا:أشاد أونواتشو بزملائه في فريق طرابزون سبور لسلسلة تسجيل الأهداف القياسية.



"أعرف أماس منذ فترة طويلة، وكنت أتابعه عن كثب في نادي بيندل للتأمين. إنه حارس مرمى متزن وموهوب"، قال. "لقد رأيته يفوز بمباريات لصالح التأمين بمفرده ويحصد نقاطًا ثمينة بفضل مهاراته. أشك في أنه سيشارك في مثل هذه الأمور."



في الواقع، تم تداول الفيديو الذي يُزعم أنه تلاعب فيه بنتيجة المباراة في مجموعة حراس المرمى على تطبيق واتساب. بعد تحليله، شعرت أنه على الرغم من أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في مسكة الكرة، إلا أن مدافعيه خذلوه أيضاً.



"إذا كانت تلك المباراة هي سبب التحقيق، فلا توجد قضية، بصراحة. إنه حارس مرمى جيد، وأشك في أنه سيرغب في أن يُورط في مثل هذا الموقف. أتذكر أنني تحدثت مع مدرب حراس المرمى الخاص به في نادي إنسورانس، والذي كان زميلي في فريق بلاتو يونايتد، عن أماز لأنه كان لاعبًا متميزًا معهم."



"أتمنى حقاً أن يكون بريئاً وأن يثبت التحقيق ذلك عند رفع الإيقاف. ليس من السهل اللعب في الخارج، وهذا لن يفيده. أنا واثق من تبرئته من التهم"، هكذا اختتم غوبار حديثه.



