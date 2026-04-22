إنه مميز حقاً – بوغبا يشيد بمورينيو

وصف لاعب خط وسط موناكو، بول بوغبا، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو بأنه مدرب مميز.



انضم مورينيو وبوغبا إلى مانشستر يونايتد في عام 2016، وعاد لاعب خط الوسط بعد أربع سنوات في صفقة انتقال قياسية عالمية آنذاك بلغت 89 مليون جنيه إسترليني بعد أن غادر إلى يوفنتوس.



متحدثا بودكاست ريو فرديناندصرح بوغبا بأنه لا توجد لديه أي مشكلة مع المدرب البرتغالي.

"ليس لدي أي مشكلة مع أي مدرب، كما تعلمون."



أنا أحترمهم دائماً، أحترمهم دائماً. هم من يملون عليّ ما يجب فعله. هم الرؤساء. هذه هي الحقيقة. هم الرؤساء. هم من يقررون ما إذا كنت ستلعب أم لا.



"كنا على وفاق تام في البداية، على وفاق تام، نتبادل الرسائل وما شابه. إنه رجل فكاهي حقاً. إنه شخص فكاهي. إنه مميز حقاً، بصراحة."





