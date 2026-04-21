    إعلان ممول
    إنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ – يمدح يامال ميسي

    وصف نجم برشلونة لامين يامال ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بأنه أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.

    أعلن اللاعب الدولي الإسباني ذلك بعد فوزه بجائزة لوريوس العالمية لأفضل رياضي شاب لعام 2026.

    أعرب يامال عن أمله في أن يسير على خطاه، وقال القبلية كرة القدم إن ميسي رمز حقيقي، فقد كان جزءًا من طفولة كل طفل.

    قال يامال: "عندما تدرك أن الرياضي ليس أسطورة في رياضته فحسب، بل في جميع الرياضات الأخرى، فذلك لأنه الأفضل".

    "ميسي مثال على ذلك. إنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وهو أيضاً أفضل رياضي. بالنسبة لي، هو ليس مجرد قدوة عادية."

    "يحترمه العالم أجمع لما قدمه من إنجازات، وللمثال الذي ضربه، وأتمنى أن أسير على خطاه."


    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

